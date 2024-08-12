«ПСЖ» перехватил трансферную цель «Баварии»

Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ решил перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Фаворитом в борьбе за 19-летнюю восходящую звезду в последние недели считалась «Бавария», однако ситуация резко изменилась. Как докладывает инсайдер Фабрис Хокинс, француз сделал выбор в пользу «ПСЖ». Сторонам ещё предстоит урегулировать некоторые детали перехода, однако переговоры, как ожидается, пройдут быстро.

По некоторым данным, в обсуждениях участвовал лично президент парижского гранда Нассер аль-Хелаифи.

Стоимость потенциальной сделки оценивается в 60 млн евро. За «Ренн» юный игрок провёл 76 матчей, записав на свой счёт восемь голов и семь результативных передач.