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«ПСЖ» перехватил трансферную цель «Баварии»

12 Августа 2024 • 00:14 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
16.08 21:45

Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ решил перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Фаворитом в борьбе за 19-летнюю восходящую звезду в последние недели считалась «Бавария», однако ситуация резко изменилась. Как докладывает инсайдер Фабрис Хокинс, француз сделал выбор в пользу «ПСЖ». Сторонам ещё предстоит урегулировать некоторые детали перехода, однако переговоры, как ожидается, пройдут быстро.

По некоторым данным, в обсуждениях участвовал лично президент парижского гранда Нассер аль-Хелаифи. 

Стоимость потенциальной сделки оценивается в 60 млн евро. За «Ренн» юный игрок провёл 76 матчей, записав на свой счёт восемь голов и семь результативных передач.

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Бавария Ренн ПСЖ трансферы футбола - лето 2024 Дезире Дуэ ещё теги

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