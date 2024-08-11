Назван фаворит в борьбе за вингера «Баварии» Комана

«Бавария» рассчитывает расстаться с Кингсли Команом до закрытия текущего трансферного окна.

Интерес к 28-летнему футболисту проявили «Барселона» и «ПСЖ», также за ситуацией следит «Манчестер Сити». Согласно сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, наиболее конкретный вариант для Комана на данный момент – «Пари Сен-Жермен». Гранд Лиги 1 уже провёл переговоры по французу, но пока не договорился с «Баварией». Мюнхенцы готовы отпустить вингера в аренду с возможностью или обязательством последующего выкупа.

Стоимость Кингсли Комана оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.