«Бавария» планирует провернуть дорогостоящий трансфер после продажи защитников Маттейса де Лигта и Нуссера Мазрауи.

Оба футболиста в ближайшие дни должны перебраться в «Манчестер Юнайтед». Суммарная прибыль от двух сделок составит порядка 70 млн евро, и в «Баварии» намерены вложить значительную часть этой сумму в подписание перспективного атакующего полузащитника Дезире Дуэ. Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, именно 19-летний француз из «Ренна» является приоритетной целью мюнхенского гранда. Устная договорённость по трансферу уже достигнута. Сам игрок также одобряет переход.

На Дезире Дуэ по-прежнему претендует «ПСЖ». Парижский клуб уступает «Баварии» в гонке за восходящей звездой, но пока не сдаётся.