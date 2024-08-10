«Так больше продолжаться не может»: Хёнесс раскритиковал УЕФА и ФИФА

Ули Хёнесс, который входит в состав совета директоров «Баварии», высказался по поводу плотного графика матчей в европейском футболе.

«Хватит! Так больше продолжаться не может. Мы должны остановить накопление соревнований. Крупные клубы, такие как «Реал», думают так же, у них такие же заботы. В какой-то момент нам придётся установить ограничения. То, что планируют чиновники ФИФА и УЕФА, - безумие. Интерес к футболу снизится, если матчи будут проводиться каждые три дня», - цитирует Хёнесса портал Goal.

Напомним, что в сезоне 2024/2025 Лига чемпионов пройдёт в новом формате с восемью турами в осенне-зимней стадии вместо шести. А на следующее лето ФИФА планирует клубный чемпионат мира с 32 участниками.