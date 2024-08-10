Леверкузенский «Байер» хочет продлить контракт со своим полузащитником Амином Адли. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, у «фармацевтов» нет намерений продавать молодого марокканца.

Руководство «Байера» хочет, чтобы футболист продлил свой действующий контракт, который истекает летом 2026 года. Отмечается, что стороны уже провели первые переговоры, где обсудили новое соглашение. Адли стоит вторым в очереди на продление контракта после полузащитника Роберта Андриха.

В последнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 24-летний Адли отметился 4 голами и 5 результативными передачами.