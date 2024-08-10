Левый защитник берлинского «Униона» Робин Госенс всё ещё хочет покинуть свою команду до конца трансферного окна. По информации от журналиста Николо Скиры, в услугах немецкого фуллбека был заинтересован «Торино», но футболист не был впечатлён проектом, который ему предложили представители туринского клуба.

Источник сообщает, что Госенс мечтает о возвращении в «Аталанту», где ранее показывал лучший футбол в своей карьере. Напомним, в Серии А Робин также успел поиграть за миланский «Интер», в котором провёл полтора сезона.

В последнем розыгрыше Бундеслиги 30-летний Госенс забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.