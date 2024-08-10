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Ройс переходит в новый клуб - сделка почти согласована

10 Августа 2024 • 07:37 Комментировать

Немецкий вингер Марко Ройс близок к подписанию трудового соглашения с новым клубом. По информации журналиста Фабрицио Романо, 35-летний футболист переходит в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ройс в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет трудовое соглашение до конца следующего года. Источник отмечает, что переход практически согласован.

Напомним, что Марко сейчас находится в статусе свободного агента. Его последним клубом была дортмундская «Боруссия», цвета которой он защищал с 2012 года. За «шмелей» полузащитник сыграл 428 поединков, в которых записал на свой счет 170 забитых мячей и 131 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Ройс Лос-Анджелес Гэлакси трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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