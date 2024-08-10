Та не хочет оставаться в «Байере» – он всё ещё надеется на переход в «Баварию»

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та рассчитывает перебраться в «Баварию» в текущем месяце.

Мюнхенцы сообщили «фармацевтам», что выходят из переговоров, поскольку не намерены платить требуемую сумму, однако сам футболист не намерен оставаться в «Байере» – он уже решил, что перейдёт в «Баварию» до закрытия текущего трансферного окна, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в обновлённом отчёте. Агент игрока сборной Германии продолжает продвигать сделку.

Как уже отмечалось в прошлом, вероятность перехода Джонатана Та в «Баварию» повысится в случае продажи Маттейса де Лигта. На нидерландца претендует «Манчестер Юнайтед».