«Байер» близок к продлению контракта с игроком сборной Германии

Полузащитник леверкузенского «Байера» Роберт Андрих подпишет новый контракт с клубом.

Текущий договор 29-летнего игрока рассчитан до 2026 года, но уже в скором времени будет продлён, докладывает известный инсайдер Флориан Плеттенберг. Хавбек сборной Германии заключит с «фармацевтами» соглашение сроком до 2028 или 2029 года. Руководство леверкузенцев считает футболиста важной частью своих долгосрочных планов.

Роберт Андрих выступает за «Байер» с лета 2021 года. В общей сложности на его счету 16 забитых мячей и десять результативных передач в 118 поединках команды во всех соревнованиях.