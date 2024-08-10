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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» близок к продлению контракта с игроком сборной Германии

10 Августа 2024 • 00:29 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
17.08 21:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Роберт Андрих подпишет новый контракт с клубом.

Текущий договор 29-летнего игрока рассчитан до 2026 года, но уже в скором времени будет продлён, докладывает известный инсайдер Флориан Плеттенберг. Хавбек сборной Германии заключит с «фармацевтами» соглашение сроком до 2028 или 2029 года. Руководство леверкузенцев считает футболиста важной частью своих долгосрочных планов.

Роберт Андрих выступает за «Байер» с лета 2021 года. В общей сложности на его счету 16 забитых мячей и десять результативных передач в 118 поединках команды во всех соревнованиях.

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