«Барселона» не уверена в подписании Комана по двум причинам

Вингер «Баварии» Кингсли Коман – одна из трансферных целей «Барселоны».

Французский футболист считается альтернативной опцией для «сине-гранатовых» на тот случай, если сделка по переходу Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао окончательно сорвётся. Как отмечает журналист Фернандо Поло, рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, знакомый с Команом по совместной работе в «Баварии», высокого мнения о 28-летнем игроке, но руководство каталонского клуба не до конца уверено в кандидатуре Кингсли из-за его травматичности и высокой зарплаты.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Комана составляет 50 млн евро. Контракт француза с «Баварией» действует до лета 2027 года.