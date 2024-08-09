Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как утверждает Sky Sport, «Бавария» открыта к переговорам по Коману. Сообщается, что клуб готов рассмотреть вариант с арендой игрока и последующим выкупом.

По данным источника, «Баварии» нужны свободные средства, чтобы завершить подписание новых контрактов, а Коман является одним из самых высокооплачиваемых игроков.

Действующий трудовой договор Комана с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 млн евро.