Звезда «Баварии» мог скрыться с места ДТП

Немецкая полиция начала расследование по делу об оставлении места дорожно-транспортного происшествия. Подозревается защитник «Баварии» Маттейс де Лигт, которого в последние недели и месяцы слухи связывают с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает на своих страницах Bild, 24-летний де Лигт подозревается в том, что он своим авто зацепил другой автомобиль, который был припаркован. После этого футболист скрылся с места ДТП.

«Бавария» и де Лигт пока что не комментировали эту ситуацию.

Отметим, что в «Баварии» Маттейс де Лигт провёл два сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.