«Штутгарт» посредством своего официального сайта объявил о выкупе у «Брайтона» нападающего Дениза Ундава. 28-летний футболист заключил со «швабами» контракт на три сезона – до середины 2027 года.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Дениз Ундав выступал за «Штутгарт» на правах аренды. В 33 официальных матчах за команду форвард записал на свой счёт 19 голов и 10 результативных передач на партнёров.

Ундав был в составе сборной Германии на Евро-2024, но сыграл только в одном из матчей.

В прошлом чемпионате Германии «Штутгарт» занял второе место. В следующем сезоне «швабы» будут представлять Бундеслигу в Лиге чемпионов.