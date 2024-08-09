Кейн поделился эмоциями от возвращения в «Баварию»

Нападающий Гарри Кейн вернулся в расположение «Баварии» и начал готовиться к новому сезону. Англичанин пропустил солидную часть предсезонки из-за отпуска, который понадобился ему после выступления на чемпионате Европы.

В социальных сетях Кейн опубликовал несколько фотографий с тренировки «Баварии». Эти фото звёздный форвард сопроводил коротким текстом.

«Так приятно вернуться!» - написал Кейн.

В «Баварию» Гарри Кейн перебрался прошлым летом. За мюнхенский клуб англичанин провёл 45 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 44 гола и 12 голевых передач на партнёров.