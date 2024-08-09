Ольмо сделал заявление перед трансфером в «Барселону»

Полузащитник Дани Ольмо переходит из «РБ Лейпцига» в «Барселону». Испанский футболист опубликовал заявление в социальных сетях перед трансфером.

«Молодой клуб, молодой игрок… Мы выросли, выиграли наши первые трофеи и вместе творили историю. Два кубка и суперкубок – это лишь некоторые из многих незабываемых моментов, которые навсегда останутся со мной. Спасибо, «РБ Лейпциг», ты навсегда останешься в моём сердце», - написал Ольмо под подборкой фотографий.

Ранее сообщалось, что о трансфере 26-летнего Дани Ольмо «Барселона» должна объявить до конца дня пятницы. Будем следить за новостями.