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Ольмо сделал заявление перед трансфером в «Барселону»

09 Августа 2024 • 13:35 Комментировать

Полузащитник Дани Ольмо переходит из «РБ Лейпцига» в «Барселону». Испанский футболист опубликовал заявление в социальных сетях перед трансфером.

«Молодой клуб, молодой игрок… Мы выросли, выиграли наши первые трофеи и вместе творили историю. Два кубка и суперкубок – это лишь некоторые из многих незабываемых моментов, которые навсегда останутся со мной. Спасибо, «РБ Лейпциг», ты навсегда останешься в моём сердце», - написал Ольмо под подборкой фотографий.

Ранее сообщалось, что о трансфере 26-летнего Дани Ольмо «Барселона» должна объявить до конца дня пятницы. Будем следить за новостями.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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