«Боруссия» Дортмунд согласовала условия контракта с перспективным форвардом из Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» согласовала условия личного контракта с нападающим из Бундеслиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шмели» полностью договорились об условиях сотрудничества с форвардом «Хоффенхайма» Максимилианом Байером.

Как сообщает источник, дортмундской «Боруссии» ещё предстоит согласовать сумму компенсации с самим «Хоффенхаймом». Максимилиан выбрал вариант с переходом в команду Нури Шахина, хотя в его услугах также были заинтересованы такие клубы, как лондонский «Челси» и леверкузенский «Байер».

21-летний форвард в последнем розыгрыше Бундеслиги отметился 16 голами и ассистом в 33 матчах.