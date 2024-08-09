Фройнд: «Сарагоса по-прежнему хочет добиться успеха в «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался об уходе вингера Брайана Сарагосу в «Осасуну» на правах аренды до конца сезона. Напомним, «красные» перехватили испанского футболиста у «Валенсии», которая тоже была заинтересована в арендной сделке.

«Сарагоса по-прежнему хочет добиться успеха в «Баварии». У него всё для этого есть. Мы убеждены в том, что проведённый сезон на родине ему поможет. Брайану нужно провести много матчей на высоком уровне. «Осасуна» – это отличное место для достижения поставленной цели», – цитирует Фройнда официальный сайт «Баварии».

В прошлом сезоне Сарагоса успел провести всего 7 матчей в Бундеслиге, но не отметился ни одним результативным действием.