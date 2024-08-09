Компани настаивает на трансфере Та в «Баварию»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани просит у руководства поскорее решить вопрос с трансфером Джонатана Та из леверкузенского «Байера». Напомним, центральный защитник открыт к переходу, но есть одна проблема.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» всё ещё не может купить Та по той причине, что команда сперва хочет избавиться от Маттейса де Лигта и Нуссера Мазрауи, которые интересны «Манчестер Юнайтед». Только после продажи этих футболистов «Бавария» будет готова удовлетворить требования «Байера» по трансферу Та.

«Фармацевты» установили дедлайн для «Баварии» по трансферу Джонатана, который оценивается в 25 миллионов евро.