«Барселона» определилась, когда объявит о переходе Ольмо

Каталонская «Барселона» определилась с датой объявления трансфера полузащитника Дани Ольмо из «РБ Лейпцига». По информации от издания Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» должны объявить о сделке уже сегодня.

Ольмо в это трансферное окно был интересен многим топ-клубам, включая «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию». Тем не менее, полузащитник принял решение вернуться в «Барселону», за которую ранее выступал на юношеском уровне.

Напомним, недавно Ольмо выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании, отметившись голом в полуфинале против Франции. В последнем розыгрыше Бундеслиги 26-летний Дани забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 21 матче.