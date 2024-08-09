Хави хотел видеть Ольмо в «Барселоне» ещё год назад

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хотел пригласить в команду Дани Ольмо.

Испанский атакующий полузащитник давно фигурирует в числе целей «сине-гранатовых». Как сообщает журналист Хави Мигель, Ольмо мог оказаться в «Барселоне» ещё год назад – на его подписании настаивал тогдашний рулевой команды Хави Эрнандес. Руководство каталонского гранда не смогло удовлетворить просьбу тренера из-за экономических трудностей.

Дани Ольмо должен перебраться в «Барселону» уже в ближайшее время, однако с Хави он не поработает – специалиста уволили в мае. Стоимость трансфера 26-летнего футболиста сборной Испании оценивается более чем в 60 млн евро с учётом бонусов.