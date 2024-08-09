«Бавария» отказалась от одной из трансферных целей

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та не перейдёт в «Баварию».

Известия о предварительной договорённости мюнхенцев с 28-летним игроком появились ещё в начале лета, однако клубы так и не смогли согласовать друг с другом условия трансфера. По сообщениям журналиста Георга Хольцнера, «Бавария» вышла из переговоров по Та. Футболист сборной Германии не пополнит команду Венсана Компани этим летом даже в случае продажи Маттейса де Лигта.

Джонатан Та проведёт новый сезон в «Байере». Защитник станет свободным агентом следующим летом, если не продлит истекающий контракт с клубом.