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«Бавария» отказалась от одной из трансферных целей

09 Августа 2024 • 05:48 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
17.08 21:30

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та не перейдёт в «Баварию».

Известия о предварительной договорённости мюнхенцев с 28-летним игроком появились ещё в начале лета, однако клубы так и не смогли согласовать друг с другом условия трансфера. По сообщениям журналиста Георга Хольцнера, «Бавария» вышла из переговоров по Та. Футболист сборной Германии не пополнит команду Венсана Компани этим летом даже в случае продажи Маттейса де Лигта.

Джонатан Та проведёт новый сезон в «Байере». Защитник станет свободным агентом следующим летом, если не продлит истекающий контракт с клубом.

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