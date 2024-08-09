Киммих рассказал, что думает о работе Компани

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Венсаном Компани.

Бельгийский специалист занял свой пост во главе мюнхенского коллектива после завершения минувшего сезона, заменив Томаса Тухеля.

«Для Компани очень важна структура. Он делает всё, чтобы до нас доходила нужная информация, чтобы мы его понимали. Мы провели несколько видеосеансов, и он очень чётко изложил свои требования. Думаю, многое из этого мы смогли реализовать в матче с «Тоттенхэмом». Тренер крайне мотивирован и делает ставку на командный дух», – поведал в интервью Sky Sport Киммих.

10 августа «Бавария» снова проведёт товарищеский матч с «Тоттенхэмом».