«Осасуна» арендует вингера «Баварии»

Футболист «Баварии» Брайан Сарагоса близок к возвращению в Испанию.

22-летний игрок переехал в Мюнхен в начале текущего года, но не смог закрепиться в составе «Баварии». Руководство немецкого гранда решило отпустить вингера в аренду – сделка вот-вот состоится. По заявлениям инсайдера Флориана Плеттенберга, Сарагоса будет выступать за «Осасуну». Клуб Ла Лиги уже договорился с «Баварией».

Отмечается, что аренда обойдётся «Осасуне» в 500-600 тыс евро. Кроме того, памплонцы возьмут на себя значительную часть зарплаты экс-футболиста «Гранады». В договор не будет включена опция выкупа.

Контракт Брайана Сарагосы с «Баварией» рассчитан до 2029 года.