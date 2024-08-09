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Гнабри высказался о конкуренции в атаке «Баварии»

09 Августа 2024 • 02:02 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
25.08 16:30

Вингер «Баварии» Серж Гнабри рассказал, что думает о соперничестве между атакующими игроками команды.

Этим летом мюнхенский гранд приобрёл у английского «Кристал Пэлас» Майкла Олисе, который выступает на той же позиции, что и Гнабри.

«Я думаю, что ситуация та же, что и в предыдущие годы, – делится мыслями о конкуренции 29-летний футболист сборной Германии. – Такой клуб, как «Бавария», всегда подписывал хороших игроков, в составе команды всегда выступали качественные исполнители. Конкуренция существует постоянно. Что касается лично меня, то я хочу выходить на поле и добиваться успехов. Надеюсь, мы проведём хороший сезон», – сказал в беседе со Sky Sport Гнабри.

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