Киммих рассказал, на какой позиции его видит Компани

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о своей позиции под руководством нового главного тренера команды Венсана Компани.

В прошлом сезоне, когда мюнхенцев возглавлял Томас Тухель, Киммих часто играл справа в обороне. Там же профильного полузащитника использовал и Юлиан Нагельсманн в поединках сборной Германии на Евро-2024.

«На сегодняшний день я играю и тренируюсь только в центре полузащиты. Компани, как и я сам, как и все остальные, прекрасно знает, что я могу выступать на обеих позициях. Тренер решит, как оно будет в итоге», – рассказал в интервью Sky Sport Йозуа Киммих, которому, по многочисленным слухам, не слишком нравится играть справа в защите.