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Наби Кейта покинет «Вердер» этим летом официально

08 Августа 2024 • 20:19 Комментировать

Полузащитник Наби Кейта покинет «Вердер» этим летом. Об этом официально заявили в бременском клубе.

Клуб и игрок ищут правильное решение для расставания. Некогда хавбек «Ливерпуля» за два последних два сезона провёл всего 13 матчей за английский и немецкий клубы.

Кейта всего 29 лет, а его контракт с «Вердером» рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника всего лишь в 2 млн евро. «Ливерпуль» Кейта, напомним, покинул прошлым летом, перейдя из стана «красных» свободным агентом в «Вердер».

Ранее в карьере Наби Кейта были «Ред Булл Зальцбург» и немецкий «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Наби Кейта
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