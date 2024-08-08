Стал известен ещё один претендент на немецкого флангового защитника Робина Госенса. По информации Kicker, немец может продолжить карьеру в ПСВ из Эйндховена.

У 30-летнего игрока контракт с берлинским «Унионом» до 2028 года, портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро. Возвращение в Германию прошлым летом должно было помочь Госенсу сохранить место в немецкой национальной сборной перед Евро-2024, однако левый защитник оказался в неблагополучной команде «Униона» и впоследствии уступил свое место в составе сборной Германии Давиду Рауму и Максимилиану Миттельштедту.

Ранее одним из вариантов продолжения карьеры Робина назывался итальянский середняк Серии А «Торино».