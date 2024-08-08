Шахин рассказал, почему Гросс важен «Боруссии»

Летом в дортмундскую «Боруссию» из «Брайтона» перешёл опытный немецкий хавбек Паскаль Гросс. Главный тренер «шмелей» Нури Шахин рассказал, чем может оказаться полезен полузащитник его команде.

«Я очень часто говорил с ним по телефону. Для меня было важно, чтобы мы получили такого игрока. Мне все равно, сколько ему лет. Это игрок, которого у нас не было в составе. Несмотря на свои творческие и атакующие способности, у него есть лидерские качества, хладнокровие и универсальность, чего, несомненно, не хватает команде», - приводит слова Шахина Sky Germany.

Напомним, что последние семь лет карьеры Гросс выступал в АПЛ. Сейчас хавбеку 33 года.