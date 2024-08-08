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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вольф перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Аугсбург» официально

08 Августа 2024 • 17:21 Комментировать

29-летний игрок правого фланга Мариус Вольф сменил клубную прописку. Он покинул дортмундскую «Боруссию» и стал игроком середняка немецкой Бундеслиги, «Аугсбурга».

В новый клуб Вольф перешёл в статусе свободного агента, заключив контракт на три года. В дортмундском клубе Вольф оказался ещё шесть лет назад, в 2018 году. С тех пор игрок был в системе клуба, дважды уходя в аренду – в «Герту» и «Кёльн».

«Аугсбург» по итогу прошлого сезона занял 11-е место турнирной таблицы чемпионата Германии. У клуба в активе было 39 очков в 34 турах.

Transfermarkt оценивает новичка баварского клуба в 3 млн евро.

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