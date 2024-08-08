Старт нового сезона в Германии не за горами, и «Байер» хочет иметь ясность в планировании состава. Учитывая это желание, леверкузенцы выдвинули требование «Баварии», желающей заполучить защитника Джонатана Та.

Как сообщает Bild, «Байер» установил срок, до которого «Бавария» должна сделать официальное предложение по Та. Если до ближайших выходных предложения не поступит, то «Байер» больше не будет его рассматривать. В таком случае футболист останется в Леверкузене на последний год своего действующего контракта.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джонатана Та в 30 миллионов евро.