Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» выдвинул требование «Баварии» по Та слухи

08 Августа 2024 • 16:12 Комментировать

Старт нового сезона в Германии не за горами, и «Байер» хочет иметь ясность в планировании состава. Учитывая это желание, леверкузенцы выдвинули требование «Баварии», желающей заполучить защитника Джонатана Та.

Как сообщает Bild, «Байер» установил срок, до которого «Бавария» должна сделать официальное предложение по Та. Если до ближайших выходных предложения не поступит, то «Байер» больше не будет его рассматривать. В таком случае футболист останется в Леверкузене на последний год своего действующего контракта.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джонатана Та в 30 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джонатан Та Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити» «Спартак» купил Кёна — источник Абена прилетел в Москву — защитник интересен «Спартаку»
Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты
Спортивные новости
Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Августа
16:12 · Германия. Бундеслига
«Байер» выдвинул требование «Баварии» по Та слухи
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Штутгарт» готовится объявить о трансфере Ундава
12:54 · Германия. Бундеслига
Инкапье может покинуть «Байер» в августе
10:27 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо: «Артета всегда был конкурентоспособным зверем»
09:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» решила продать Дэвиса этим летом
09:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» назначил медосмотр Виллиану Пачо
08:43 · Англия. Премьер-лига
Байер может сыграть в АПЛ
08:22 · Германия. Бундеслига
Маттеус назвал фаворита Бундеслиги – это не «Бавария» 1
07 Августа
22:55 · Англия. Премьер-лига
Ундав присоединится к «Штутгарту» на постоянной основе
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» разгромил чемпиона Германии
17:17 · Германия. Бундеслига
Крал – игрок «Эспаньола» официально
16:24 · Германия. Бундеслига
Ольмо прошёл медосмотр перед трансфером в «Барселону» 1 слухи
13:46 · Германия. Бундеслига
Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
13:22 · Германия. Бундеслига
​Немецкий спортсмен назвал свою лошадь «Томас Мюллер» и выиграл олимпийское золото
11:36 · Германия. Бундеслига
Нури Шахин рассказал, кто будет капитаном «Боруссии» Дортмунд в новом сезоне
10:06 · Германия. Бундеслига
«Торино» подпишет защитника «Униона»
07:06 · Германия. Бундеслига
Киммих отказал топ-клубу 1
06:28 · Германия. Бундеслига
Флик ушёл от ответа на вопрос о трансфере Ольмо
00:36 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда «Барселона» объявит о подписании Ольмо слухи
00:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» планирует расстаться с четырьмя игроками до конца лета 1
06 Августа
21:15 · Англия. Премьер-лига
Известна причина интереса «Брайтона» к Хуммельсу слухи
20:29 · Германия. Бундеслига
Ольмо отправился в Барселону 2
15:31 · Германия. Бундеслига
Киммих принял решение по своему будущему
14:24 · Германия. Бундеслига
Сарагоса близок к переходу в клуб из Ла Лиги
13:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» согласовала трансфер Та, но сделка состоится только в случае продажи де Лигта 4
Все новости
Рекомендуем