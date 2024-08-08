Инкапье может покинуть «Байер» в августе

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье может покинуть команду Хаби Алонсо в этом месяце. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, эквадорец хочет уйти на повышение.

Как сообщает источник, некоторые клубы уже ведут переговоры по трансферу Инкапье, но никаких соглашений пока не было достигнуто. В новой команде Пьеро хочет быть стабильным игроком стартового состава.

22-летний Инкапье ранее был интересен клубам из Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль». В последнем розыгрыше немецкой Бундеслиги центральный защитник отметился одним голом и двумя результативными передачами.