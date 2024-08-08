Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» решила продать Дэвиса этим летом

08 Августа 2024 • 09:57 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» приняла решение по будущему своего левого защитника Альфонсо Дэвиса. По информации от издания Diario AS, «красная машина» хочет продать канадца в оставшиеся дни трансферного окна.

Напомним, «Бавария» не может продлить контракт Дэвиса, который истекает через один год. Футболист требует слишком высокую зарплату, а руководство не собирается удовлетворять его требования. Таким образом, «Бавария» хочет продать Альфонсо в это трансферное окно, чтобы не потерять через год бесплатно.

Главным претендентом на Дэвиса остаётся мадридский «Реал», но команда Карло Анчелотти ранее не хотела платить за Альфонсо требуемые 50 миллионов евро.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Жиго готов вернуться в «Спартак» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Игрок «Спартака» перейдёт в «Крылья Советов» Агент подтвердил, что Фернандеш может перейти в «Спартак» Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити» В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика
Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Два игрока не хотят уходить из «Барселоны» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Августа
10:27 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо: «Артета всегда был конкурентоспособным зверем»
09:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» решила продать Дэвиса этим летом
09:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» назначил медосмотр Виллиану Пачо
08:43 · Англия. Премьер-лига
Байер может сыграть в АПЛ
08:22 · Германия. Бундеслига
Маттеус назвал фаворита Бундеслиги – это не «Бавария» 1
07 Августа
22:55 · Англия. Премьер-лига
Ундав присоединится к «Штутгарту» на постоянной основе
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» разгромил чемпиона Германии
17:17 · Германия. Бундеслига
Крал – игрок «Эспаньола» официально
16:24 · Германия. Бундеслига
Ольмо прошёл медосмотр перед трансфером в «Барселону» 1 слухи
13:46 · Германия. Бундеслига
Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
13:22 · Германия. Бундеслига
​Немецкий спортсмен назвал свою лошадь «Томас Мюллер» и выиграл олимпийское золото
11:36 · Германия. Бундеслига
Нури Шахин рассказал, кто будет капитаном «Боруссии» Дортмунд в новом сезоне
10:06 · Германия. Бундеслига
«Торино» подпишет защитника «Униона»
07:06 · Германия. Бундеслига
Киммих отказал топ-клубу 1
06:28 · Германия. Бундеслига
Флик ушёл от ответа на вопрос о трансфере Ольмо
00:36 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда «Барселона» объявит о подписании Ольмо слухи
00:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» планирует расстаться с четырьмя игроками до конца лета 1
06 Августа
21:15 · Англия. Премьер-лига
Известна причина интереса «Брайтона» к Хуммельсу слухи
20:29 · Германия. Бундеслига
Ольмо отправился в Барселону 2
15:31 · Германия. Бундеслига
Киммих принял решение по своему будущему
14:24 · Германия. Бундеслига
Сарагоса близок к переходу в клуб из Ла Лиги
13:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» согласовала трансфер Та, но сделка состоится только в случае продажи де Лигта 4
13:43 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Спартака» Крал продолжит карьеру в Испании слухи
13:06 · Германия. Бундеслига
Джан останется капитаном «Боруссии» Дортмунд под руководством Шахина
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» собирается сделать новое предложение «Баварии» по двум защитникам
Все новости
Рекомендуем