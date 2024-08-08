«Бавария» решила продать Дэвиса этим летом

Мюнхенская «Бавария» приняла решение по будущему своего левого защитника Альфонсо Дэвиса. По информации от издания Diario AS, «красная машина» хочет продать канадца в оставшиеся дни трансферного окна.

Напомним, «Бавария» не может продлить контракт Дэвиса, который истекает через один год. Футболист требует слишком высокую зарплату, а руководство не собирается удовлетворять его требования. Таким образом, «Бавария» хочет продать Альфонсо в это трансферное окно, чтобы не потерять через год бесплатно.

Главным претендентом на Дэвиса остаётся мадридский «Реал», но команда Карло Анчелотти ранее не хотела платить за Альфонсо требуемые 50 миллионов евро.