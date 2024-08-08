«ПСЖ» назначил медосмотр Виллиану Пачо

«ПСЖ» близок к тому, чтобы провернуть очередной трансфер. Команда Луиса Энрике в ближайшее время должна подписать контракт с центральным защитником франкфуртского «Айнтрахта» Виллианом Пачо.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, уже сегодня эквадорский футболист пройдёт медосмотр в Париже. Напомним, французская команда должна заплатить за трансфер центрального защитника в районе 40 миллионов евро компенсации.

Пачо успел провести один сезон в Бундеслиге после трансфера из бельгийского «Антверпена». В прошлой кампании 22-летний футболист отметился двумя результативными передачами в чемпионате Германии.