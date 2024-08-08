Маттеус назвал фаворита Бундеслиги – это не «Бавария»

Экс-футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, какой клуб считает фаворитом следующего розыгрыша Бундеслиги.
«Байер» является фаворитом турнира. И это не из-за того, что леверкузенцы владеют чемпионским титулом и кубком. У них есть явные преимущества над «Баварией» и «Боруссией». Хаби Алонсо находится у руля команды уже два года. Они сохранили состав и усилили его новыми игроками», - передает слова Маттеуса Bild.
Напомним, что «Байер» стал чемпионом Германии в прошлом сезоне, не потерпев в Бундеслиге ни одного поражения. «Бавария» финишировала лишь третьей.
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