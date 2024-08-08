Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус назвал фаворита Бундеслиги – это не «Бавария»

08 Августа 2024 • 08:22 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, какой клуб считает фаворитом следующего розыгрыша Бундеслиги.

«Байер» является фаворитом турнира. И это не из-за того, что леверкузенцы владеют чемпионским титулом и кубком. У них есть явные преимущества над «Баварией» и «Боруссией». Хаби Алонсо находится у руля команды уже два года. Они сохранили состав и усилили его новыми игроками», - передает слова Маттеуса Bild.

Напомним, что «Байер» стал чемпионом Германии в прошлом сезоне, не потерпев в Бундеслиге ни одного поражения. «Бавария» финишировала лишь третьей.

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Байер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
One Live
08 Августа 2024 в 10:18
У Баварии есть все шансы провести очередной сезон без титулов!
Кейн знает как это делать!
Ответить
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» Они хотели спасти «Крылья»: три худших игрока «Спартака» в матче против гостей из Самары Жиго готов вернуться в «Спартак» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Игрок «Спартака» перейдёт в «Крылья Советов» Агент подтвердил, что Фернандеш может перейти в «Спартак» Продажа Альвареса станет самой дорогой в истории «Манчестер Сити» В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика
Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона Два игрока не хотят уходить из «Барселоны»
Спортивные новости
Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Лидер сменился: Кто теперь идёт на первом месте Олимпиады США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Августа
10:27 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо: «Артета всегда был конкурентоспособным зверем»
09:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» решила продать Дэвиса этим летом
09:51 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» назначил медосмотр Виллиану Пачо
08:43 · Англия. Премьер-лига
Байер может сыграть в АПЛ
08:22 · Германия. Бундеслига
Маттеус назвал фаворита Бундеслиги – это не «Бавария» 1
07 Августа
22:55 · Англия. Премьер-лига
Ундав присоединится к «Штутгарту» на постоянной основе
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» разгромил чемпиона Германии
17:17 · Германия. Бундеслига
Крал – игрок «Эспаньола» официально
16:24 · Германия. Бундеслига
Ольмо прошёл медосмотр перед трансфером в «Барселону» 1 слухи
13:46 · Германия. Бундеслига
Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
13:22 · Германия. Бундеслига
​Немецкий спортсмен назвал свою лошадь «Томас Мюллер» и выиграл олимпийское золото
11:36 · Германия. Бундеслига
Нури Шахин рассказал, кто будет капитаном «Боруссии» Дортмунд в новом сезоне
10:06 · Германия. Бундеслига
«Торино» подпишет защитника «Униона»
07:06 · Германия. Бундеслига
Киммих отказал топ-клубу 1
06:28 · Германия. Бундеслига
Флик ушёл от ответа на вопрос о трансфере Ольмо
00:36 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда «Барселона» объявит о подписании Ольмо слухи
00:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» планирует расстаться с четырьмя игроками до конца лета 1
06 Августа
21:15 · Англия. Премьер-лига
Известна причина интереса «Брайтона» к Хуммельсу слухи
20:29 · Германия. Бундеслига
Ольмо отправился в Барселону 2
15:31 · Германия. Бундеслига
Киммих принял решение по своему будущему
14:24 · Германия. Бундеслига
Сарагоса близок к переходу в клуб из Ла Лиги
13:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» согласовала трансфер Та, но сделка состоится только в случае продажи де Лигта 4
13:43 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Спартака» Крал продолжит карьеру в Испании слухи
13:06 · Германия. Бундеслига
Джан останется капитаном «Боруссии» Дортмунд под руководством Шахина
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» собирается сделать новое предложение «Баварии» по двум защитникам
Все новости
Рекомендуем