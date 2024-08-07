Чешский хавбек Алекс Крал стал игроком клуба испанской Примеры – «Эспаньола». Крал проведёт в Каталонии ближайший футбольный сезон в рамках арендного соглашения между его новым временным клубом и берлинским «Унионом».

Кралу 26 лет, портал Transfermarkt оценивает чеха в 5 млн евро. Последний сезон он провёл в «Унионе» будучи арендованным у московского «Спартака». Этим летом Крал стал свободным агентом и подписал постоянный контракт с «Унионом», но был отдан в аренду.

«Эспаньол», напомним, по итогу сезона в Сегунде вернулся в Примеру, получив третью путёвку в элиту испанского футбола.