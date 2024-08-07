Ольмо прошёл медосмотр перед трансфером в «Барселону»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо прошёл медицинское обследование перед заключением трудового договора с «Барселоной». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Ранее стало известно, что «Барселона» согласовала с «РБ Лейпцигом» все детали по трансферу 26-летнего испанца. Сообщалось, что покупка Ольмо обойдется каталонскому клубу в 62 миллиона евро с учетом бонусных выплат.

В прошлом сезоне Ольмо провел за «РБ Лейпциг» 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и записал на свой счет пять результативных передач.

Текущим летом Ольмо стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.