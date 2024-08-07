Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может воссоединиться в своей новой команде с игроком «Баварии». По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» рассматривают возможность провернуть трансфер Кингсли Комана.

Источник сообщает, что приоритетным кандидатом на позицию вингера для «Барселоны» является Нико Уильямс из каталонской «Барселоны», но требуемая сумма компенсации в размере 58 миллионов евро может заставить «сине-гранатовых» переключиться на другие варианты.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова отдать Комана в аренду с опцией выкупа. Под руководство Флика француз в 2020 году выиграл Лигу чемпионов, забив победный гол в финале против «ПСЖ».