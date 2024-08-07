​Немецкий спортсмен назвал свою лошадь «Томас Мюллер» и выиграл олимпийское золото

Немецкий спортсмен, 34-летний Кристиан Кукук, назвал свою лошадь «Томас Мюллер», после чего выиграл олимпийское золото в индивидуальной программе по конному спорту. Как оказалось, своего победоносного коня Кристиан назвал в честь футболиста мюнхенской «Баварии» не просто так - в трудный момент тот помог ему спасти карьеру.

- Маделин Винтер-Шульц и Томас Мюллер протянули мне руку помощи, они - владельцы моего коня. Они дали возможность мне продолжить карьеру, гарантировав, что мне не придётся продать коня. Я очень благодарен и чрезвычайно рад, что удалось оправдать их доверие, - цитирует слова Кукука derbyderbyderby.it.