Нури Шахин рассказал, кто будет капитаном «Боруссии» Дортмунд в новом сезоне

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин рассказал, кто будет капитаном команды в новом сезоне. Напомним, повязка ранее принадлежала Нури Шахину, который покинул «шмелей» на правах свободного агента.

«Капитаном команды в новом сезоне будет Эмре Джан. Вице-капитаном будет Юлиан Брандт, а на третьем месте – Нико Шлоттербек. У нас также будут послы в лице Марселя Забитцера и Грегора Кобеля», – цитирует Шахина журналист Флориан Плеттенберг.

Джан перебрался в дортмундскую «Боруссию» из туринского «Ювентуса» в 2021 году. Полузащитник ранее также выступал в Англии в составе «Ливерпуля».