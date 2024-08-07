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Нури Шахин рассказал, кто будет капитаном «Боруссии» Дортмунд в новом сезоне

07 Августа 2024 • 11:36 Комментировать

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин рассказал, кто будет капитаном команды в новом сезоне. Напомним, повязка ранее принадлежала Нури Шахину, который покинул «шмелей» на правах свободного агента.

«Капитаном команды в новом сезоне будет Эмре Джан. Вице-капитаном будет Юлиан Брандт, а на третьем месте – Нико Шлоттербек. У нас также будут послы в лице Марселя Забитцера и Грегора Кобеля», – цитирует Шахина журналист Флориан Плеттенберг.

Джан перебрался в дортмундскую «Боруссию» из туринского «Ювентуса» в 2021 году. Полузащитник ранее также выступал в Англии в составе «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Нури Шахин Юлиан Брандт Эмре Джан Марсель Забитцер Грегор Кобель ещё теги
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