«Торино» подпишет защитника «Униона»

Робин Госенс, футболист берлинского «Униона», вернётся в итальянский чемпионат.

Как пишет на своих страницах журналист Николо Скира, «Торино» согласовал с немецким футболистом условия личного соглашения. В ближайшее время итальянский клуб начнёт официальные переговоры с «Унионом», которые, как отмечается, будут завершены успешно.

Напомним, в Италии Госенс выступал за «Интер» и «Аталанту». В прошлом сезоне Госенс помог «Униону» сохранить прописку в Бундеслиге на следующий сезон, немецкая команда набрала 33 балла. Трансферная стоимость Госенса оценивается в 12 миллионов евро.