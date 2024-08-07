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Киммих отказал топ-клубу

07 Августа 2024 • 07:06 Комментировать
ПСЖ
0:0
Монако
отменен

Полузащитник Йозуа Киммих отказался от возможности сменить «Баварию» на другой европейский топ-клуб.

Руководство мюнхенцев было готово рассмотреть продажу 29-летнего игрока, поскольку его контракт истекает в следующем году. Как уже сообщалось, хавбек решил остаться в «Баварии» как минимум на сезон – за это время стороны попробуют договориться по новому трудовому соглашению. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, футболист сборной Германии также успел отказаться от варианта с переходом в «ПСЖ».

Йозуа Киммих представляет цвета «Баварии» с 2015 года. За это время он провёл за команду 390 матчей, в которых отметился 42 забитыми голами и 104 ассистами.

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Бавария ПСЖ Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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