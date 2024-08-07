Флик ушёл от ответа на вопрос о трансфере Ольмо

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не стал комментировать информацию о скором приходе Дани Ольмо.

Как сообщили различные авторитетные источники, в ближайшее время атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» и сборной Испании должен перебраться в каталонский клуб. Общая стоимость трансфера превысит 60 млн евро.

После товарищеского матча с «Миланом», в котором «сине-гранатовые» уступили в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время, журналисты задали Флику вопрос о скором подписании Ольмо. Рулевой ушёл от ответа: «Сегодня нам следует поговорить о Левандовски и его двух забитых голах», – приводит Barca Universal слова немецкого специалиста.