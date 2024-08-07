Стало известно, когда «Барселона» объявит о подписании Ольмо

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо в скором времени будет представлен в качестве новичка «Барселоны».

«Сине-гранатовые» заплатят за футболиста сборной Испании 55 млн евро, ещё 7 млн «РБ Лейпциг» заработает в виде бонусов. Клубы уже согласовали сделку, и во вторник Ольмо со своим агентом и отцом приземлился в Барселоне. По сообщениям RadioMarca, медицинское обследование 26-летнего игрока запланировано на четверг, а уже в пятницу, если не произойдёт ничего непредвиденного, «Барселона» сможет официально объявить о трансфере.

Дани Ольмо провёл 148 матчей за «РБ Лейпциг», записав на свой счёт 29 забитых мячей и 34 ассиста.