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«Бавария» планирует расстаться с четырьмя игроками до конца лета

07 Августа 2024 • 00:23 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
25.08 16:30

В «Баварии» рассчитывают провернуть четыре сделки на выход до закрытия летнего трансферного окна.

Речь о центральном защитнике Маттейсе де Лигте и правом латерале Нуссере Мазрауи – обоих пытается приобрести «Манчестер Юнайтед». Кроме того, мюнхенцы хотели бы отправить в аренду вингера Брайана Сарагосу и найти вариант с продажей или арендой для Кингсли Комана, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Все остальные футболисты, как ожидается, не покинут команду этим летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость де Лигта в 65 млн евро, Мазрауи – в 30 млн, Сарагосы – в 12 млн, а Комана – в 50 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сарагоса Манчестер Юнайтед Кингсли Коман Нуссер Мазрауи Маттейс де Лигт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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