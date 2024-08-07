«Бавария» планирует расстаться с четырьмя игроками до конца лета

В «Баварии» рассчитывают провернуть четыре сделки на выход до закрытия летнего трансферного окна.

Речь о центральном защитнике Маттейсе де Лигте и правом латерале Нуссере Мазрауи – обоих пытается приобрести «Манчестер Юнайтед». Кроме того, мюнхенцы хотели бы отправить в аренду вингера Брайана Сарагосу и найти вариант с продажей или арендой для Кингсли Комана, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Все остальные футболисты, как ожидается, не покинут команду этим летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость де Лигта в 65 млн евро, Мазрауи – в 30 млн, Сарагосы – в 12 млн, а Комана – в 50 млн.