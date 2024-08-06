Ольмо отправился в Барселону

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо отправился в Испанию для завершения перехода в «Барселону». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Jijantes FC уточнил, что 26-летний хавбек замечен в аэропорту вместе со своим отцом и агентом.

Ранее стало известно, что «Барселона» согласовала с немецким клубом трансфер Ольмо. Покупка испанца обойдется «сине-гранатовым» в 55 миллионов евро без учета бонусных выплат.

В сезоне-2023/24 Ольмо появился на поле в 21 матче чемпионата Германии, забил четыре гола и записал в свой актив пять результативных передач.