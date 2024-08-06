Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны полностью согласовали трансфер 26-летнего испанца. Утверждается, что покупка Ольмо обойдется «Барселоне» в 55 миллионов евро плюс семь миллионов в качестве бонусов.

Сам хавбек подпишет с каталонцами шестилетний трудовой договор, отмечает Романо.

В прошлом сезоне Ольмо провел 25 матчей с учетом всех турниров, забил восемь голов и записал на свой счет пять результативных передач.

Стоит сказать, что текущим летом Ольмо стал чемпионом Европы вместе со сборной Испании.