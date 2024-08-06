Киммих принял решение по своему будущему

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих определился со своим будущим. По информации от журналиста Санти Уны, немецкий хавбек принял решение остаться на «Альянц Арене» как минимум ещё на один сезон.

Источник сообщает, что решение футболиста является окончательным. Действующий контракт Киммиха с «Баварией» истекает следующим летом, поэтому есть вероятность, что через год полузащитник уйдёт на правах свободного агента. При этом «Бавария» не исключает продление контракта с 29-летним Йозуа.

Напомним, в это трансферное окно Киммиха связывали с трансфером в различные команды. В списке претендентов числились «Манчестер Сити», каталонская «Барселона» и «ПСЖ».