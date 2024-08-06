Сарагоса близок к переходу в клуб из Ла Лиги

Вингер мюнхенской «Баварии» Брайан Сарагоса близок к тому, чтобы вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал за «Гранаду». По информации от издания Bild, немец должен перейти в «Валенсию» на правах аренды.

Сообщается, что «летучие мыши» будут покрывать 50% зарплаты футболиста, так как «Бавария» согласилась платить остальную половину. Сарагоса не вошёл в планы нового тренера Венсана Компани, который решил, что испанцу будет лучше получать регулярную игровую практику в другой команде.

По сведениям источника, президент «Валенсии» ещё не одобрил сделку, но после того, как будет дан «зелёный свет», Сарагоса сразу должен отправиться в Испанию на медосмотр.