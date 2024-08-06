«Бавария» согласовала трансфер Та, но сделка состоится только в случае продажи де Лигта

Мюнхенская «Бавария» договорилась с леверкузенским «Байером» о трансфере центрального защитника Джонатана Та. По информации от издания Kicker, «красная машина» заплатит за немца 25 миллионов сразу и 5 миллионов в будущем в виде бонусов.

Несмотря на договорённость между клубами, трансфер ещё не близок к завершению. Если «Бавария» не сможет продать Маттейса де Лигта, сделка по трансферу Та не состоится. Напомним, главным претендентом на нидерландца считается «Манчестер Юнайтед».

У Та остаётся год по контракту с леверкузенским «Байером», поэтому «фармацевты» согласились сделать «Баварии» скидку. Сам игрок открыт к переезду на «Альянц Арену».