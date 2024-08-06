Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Крал перейдёт в испанский «Эспаньол» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Последний год Крал выступал за немецкий «Унион» на правах аренды. Однако текущим летом у хавбека истек контракт со «Спартаком», и он на постоянной основе перебрался в берлинский клуб.

По данным источника, 26-летний Крал оказался не нужен «Униону» спустя месяц после заключения трудового договора. Отмечается, что в ближайшее время игрока арендует «Эспаньол», который заплатит за чеха 500 тысяч евро. Кроме того, в договоре будет пункт о возможном выкупе Крала за три миллиона евро, подытожил источник.

В прошлом сезоне Крал появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист.